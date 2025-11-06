Vorteilswelt
In Fohnsdorf

Mit Pkw in Haus gekracht: Steirer schwer verletzt

Steiermark
06.11.2025 08:03
Am roten Peugeot entstand Totalschaden.
Am roten Peugeot entstand Totalschaden.

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag in Fohnsdorf (steirischer Bezirk Murtal): Ein Obersteirer kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Hausmauer. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt.

Kurz nach drei Uhr wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag in Fohnsdorf alarmiert: Ein 54-jähriger Murtaler war mit seinem Pkw auf der L516 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte er ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen sein – er prallte mit voller Wucht gegen ein Wohnhaus.

Die Unfallursache ist bisher noch unbekannt.
Die Unfallursache ist bisher noch unbekannt.

Hydraulisches Rettungsgerät für Bergung nötig
Ein Sanitäter der Freiwilligen Feuerwehr Hetzendorf gelangte über die Beifahrertür zum Schwerverletzten und leistete Erste Hilfe. Anschließend konnte mit einem hydraulischen Rettungsgerät die Fahrertür geöffnet und der Mann geborgen werden. Der Steirer wurde ins LKH Judenburg gebracht.

Am Pkw entstand Totalschaden und auch die Hausmauer wurde bei dem Unfall beschädigt. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren Fohnsdorf, Hetzendorf und Aichdorf beendet.

Steiermark

