Mit Pkw in Haus gekracht: Steirer schwer verletzt

Kurz nach drei Uhr wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag in Fohnsdorf alarmiert: Ein 54-jähriger Murtaler war mit seinem Pkw auf der L516 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte er ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen sein – er prallte mit voller Wucht gegen ein Wohnhaus.