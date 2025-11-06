Bebenwelle quer durch die USA

So hatte sich jedenfalls die Oligarchengesellschaft in Mar-a-Lago ihr Fest zur Feier des ersten Jahrestages von Trumps Wahlsieg doch nicht vorgestellt. Wie wird der Wüterich im Weißen Haus auf den Schock reagieren? Wird er vorsichtiger oder noch rabiater? Wird er gegen Mamdani einen schmutzigen Krieg einleiten?