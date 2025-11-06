Gender-Themen in Schulbüchern irritieren Eltern

„Leo hat einen schönen neuen Namen: Jennifer. [...] ,Ich bin kein Bub’, sagt Leo“ – diese Sätze stammen aus einem Schulbuch, das in einer steirischen Volksschule verwendet wird (siehe auch Ausschnitt unten). Die Eltern eines Schülers haben sich – nicht als einzige – irritiert an die „Krone“ gewandt: „Obwohl wir als Eltern nicht konservativ sind und grundsätzlich auch sehr tolerant agieren, hat uns der Text doch irritiert. Wir denken uns, wieso es nötig ist, ein achtjähriges Kind, das vieles davon nicht versteht, mit Texten über Menschen, die ihr Geschlecht umwandeln wollen, zu konfrontieren“, schildern die Weststeirer.