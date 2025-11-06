Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Kriegsniederlage

Präsident Putin warnt vor „Zerschlagung“ Russlands

Außenpolitik
06.11.2025 08:02
Kreml-Chef Wladimir Putin warnt vor Angriffen gegen die gesamte Russische Föderation: „Ohne ...
Kreml-Chef Wladimir Putin warnt vor Angriffen gegen die gesamte Russische Föderation: „Ohne Russen gibt es kein Russland.“(Bild: AP/Gavriil Grigorov)

Kreml-Chef Wladimir Putin ortet seit Jahren eine „Russophobie“ im Westen. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg warnt der russische Staatschef vor „Dekolonisierungsversuchen“, die gegen die Russische Föderation laufen sollen. Dabei handle es sich aber „eigentlich um eine Zerschlagung“ seines Vielvölkerstaates, erklärte Putin am Mittwoch während einer Sitzung zur Nationalitätenpolitik.

0 Kommentare

„Man hat sogar den besonderen Begriff ,Post-Russland‘ erdacht, also ein Territorium ohne Souveränität, aufgeteilt in kleine, dem Westen unterworfene Splitter“, so Putin. Er sprach von einer „Ideologie der aggressiven Russophobie“, die sich gegen alle Völker des Landes richte, „denn ohne die Russen als Volk, die russische Ethnie, ohne diesen Faktor gibt es kein Russland“. Seiner Einschätzung nach gelinge es den Gegnern aber nicht, ethnische Unruhe im Land zu schüren.

In Jakutien befinden sich die kältesten Orte der Welt. Dieses Denkmal in Werchojansk erinnert an ...
In Jakutien befinden sich die kältesten Orte der Welt. Dieses Denkmal in Werchojansk erinnert an mehrere Kälterekorde. Für die russische Wirtschaft bedeutend sind der Kohle-, Gold- und Diamantabbau.(Bild: @CornelTarba – stock.adobe.com)

Politologen: Tatarstan oder Jakutien könnten sich abspalten
Seit der Niederschlagung des Unabhängigkeitsstrebens von Tschetschenien im Nordkaukasus gibt es in Russland keine separatistischen Bewegungen mehr. Politologen schließen aber nicht aus, dass bei einer Niederlage im Ukraine-Krieg oder einem Sturz Putins nicht-russische Landesteile wie Tatarstan oder Jakutien von Moskau abfallen könnten. Die Äußerungen des Kreml-Chefs zeigen, dass er sich solcher Diskussionen bewusst ist.

Lesen Sie auch:
Russlands Machthaber Wladimir Putin hat sich die USA zum Vorbild genommen und ebenfalls ...
Reaktion auf USA
Putin ordnet Vorbereitung von Atomwaffentests an
05.11.2025
Kampf um Pokrowsk
Russland fordert nun Kapitulation der Ukraine
05.11.2025
Tief in Russland
Ukraine will Putins Prestigeprojekt zerstört haben
31.10.2025

Zwei neue Feiertage eingeführt
Die Behörden sollten schnell auf jeden Fall ethnischer Konflikte reagieren, sagte Putin. Um das Bewusstsein für Russland als Vielvölkerreich zu stärken, hatte er kürzlich zwei neue Feiertage eingeführt: den Tag der kleinen indigenen Völker Russlands und den Tag der Sprachen der Russischen Föderation.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wladimir Putin
RusslandKremlUkraine
Post
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.146 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
102.551 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
86.006 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Außenpolitik
Bei Kriegsniederlage
Präsident Putin warnt vor „Zerschlagung“ Russlands
Mamdani im Visier
Trump: New York vor „wirtschaftlichem Albtraum“
Hilfswerk-Chef warnt
Darum fehlt der Pflege bald langfristig das Geld
„Krone“-Kommentar
Kein Anstand, kein Gefühl und völlig überfordert
„Krone“-Kommentar
Bebenwelle quer durch die USA
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf