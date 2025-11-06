Trump: New York vor „wirtschaftlichem Albtraum“

„Wir werden uns darum kümmern“, drohte Trump hingegen am Mittwoch bei einer Rede vor Wirtschaftsvertretern in Miami im Bundesstaat Florida. „Die Entscheidung, vor der alle Amerikaner stehen, könnte nicht klarer sein: Wir haben die Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand“, wetterte Trump unter Anspielung auf die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.