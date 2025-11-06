Trump: New York vor „wirtschaftlichem Albtraum“

US-Präsident Donald Trump will sich nicht so einfach mit dem Sieg des linksgerichteten Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York abfinden: Er droht mit Konsequenzen.
Auf eine Gratulation zum Sieg darf der neue Bürgermeister der schillernden US-Metropole bei Trump wohl nicht hoffen. Mamdani nimmt es mit Humor – hätten doch beide ihren Wählern sinkende Lebenshaltungskosten versprochen, meint der 34-Jährige.
„Wir werden uns darum kümmern“, drohte Trump hingegen am Mittwoch bei einer Rede vor Wirtschaftsvertretern in Miami im Bundesstaat Florida. „Die Entscheidung, vor der alle Amerikaner stehen, könnte nicht klarer sein: Wir haben die Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand“, wetterte Trump unter Anspielung auf die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.
Mietpreisbremse gegen horrende Preise
Der Republikaner hatte dem selbst ernannten „Sozialisten“ Mamdani immer wieder vorgeworfen, den „Big Apple“ mit seinen Vorschlägen zugrunde zu richten. Der neue Bürgermeister verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies über höhere Steuern für Reiche und Unternehmen.
Miami werde „bald Zufluchtsort für all jene, die vor dem Kommunismus in New York flüchten“, echauffierte sich der US-Präsident. Die Ostküstenmetropole stünde mit Mamdani vor einem „wirtschaftlichen Albtraum“, während es in Florida ein „wirtschaftliches Wunder“ gebe.
