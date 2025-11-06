Vorteilswelt
Mamdani im Visier

Trump: New York vor „wirtschaftlichem Albtraum“

Außenpolitik
06.11.2025 07:27
Der 79-Jährige „glänzt“ wieder einmal mit seiner eigenen Realitätswahrnehmung.
Der 79-Jährige „glänzt“ wieder einmal mit seiner eigenen Realitätswahrnehmung.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)

US-Präsident Donald Trump will sich nicht so einfach mit dem Sieg des linksgerichteten Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York abfinden: Er droht mit Konsequenzen.

0 Kommentare

Auf eine Gratulation zum Sieg darf der neue Bürgermeister der schillernden US-Metropole bei Trump wohl nicht hoffen. Mamdani nimmt es mit Humor – hätten doch beide ihren Wählern sinkende Lebenshaltungskosten versprochen, meint der 34-Jährige.

„Wir werden uns darum kümmern“, drohte Trump hingegen am Mittwoch bei einer Rede vor Wirtschaftsvertretern in Miami im Bundesstaat Florida. „Die Entscheidung, vor der alle Amerikaner stehen, könnte nicht klarer sein: Wir haben die Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand“, wetterte Trump unter Anspielung auf die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.

Mamdani konnte vor allem die Jungen für sich gewinnen.
Mamdani konnte vor allem die Jungen für sich gewinnen.(Bild: AFP/ALEXI J. ROSENFELD)

Mietpreisbremse gegen horrende Preise
Der Republikaner hatte dem selbst ernannten „Sozialisten“ Mamdani immer wieder vorgeworfen, den „Big Apple“ mit seinen Vorschlägen zugrunde zu richten. Der neue Bürgermeister verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies über höhere Steuern für Reiche und Unternehmen.

Lesen Sie auch:
Zohran Mamdani nach seinem Wahlsieg mit seiner Mutter Mira Nair (li.). Seine Anhänger jubelten ...
Aber Präsident wütet
So feierte New York neuen Anti-Trump-Bürgermeister
05.11.2025
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
05.11.2025

Miami werde „bald Zufluchtsort für all jene, die vor dem Kommunismus in New York flüchten“, echauffierte sich der US-Präsident. Die Ostküstenmetropole stünde mit Mamdani vor einem „wirtschaftlichen Albtraum“, während es in Florida ein „wirtschaftliches Wunder“ gebe.

