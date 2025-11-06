Nebeliger Morgen, dann folgt viel Sonnenschein

Auch am Samstag zeigt sich der Morgen vor allem im Süden und im nördlichen Alpenvorland nebelig. Allerdings lösen sich die Nebelfelder im Laufe des Tages meist auf. Überall sonst gibt es Sonnenschein satt. Ab den Mittagsstunden ziehen vom Grazer Becken bis ins Nordburgenland einige Wolken auf, die sich im Laufe des Nachmittags nordwestwärts ausbreiten. Vereinzelt kann der ein oder andere Regentropfen gesichtet werden. sDer Wind weht meist nur schwach, im Nordosten des Landes auch mäßig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 und plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 7 und 15 Grad.