Nebeliger Morgen, dann folgt viel Sonnenschein

Auch wenn die Temperaturen am Morgen langsam den nahenden Winter ankündigen – die kommenden Tage präsentieren sich von ihrer strahlend schönen Seite. Denn nach Nebel am Morgen setzt sich bis in die neue Woche hinein in weiten Teilen des Landes die Sonne durch. Nur vereinzelt können Wolken stören.
Bereits der Donnerstag präsentiert sich sonnig. Nebelfelder lösen sich meist noch am Vormittag auf. Der Wind lebt laut Prognose von Geosphere Austria im Nordosten spürbar auf und kommt aus Südost. Leichter Föhn wird an der Alpennordseite erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 20 Grad. Die höchsten Werte werden wohl im Westen erreicht.
Teils dichte Nebel- und Hochnebelfelder begleiten den Freitagmorgen im nördlichen Alpenvorland, aber auch im Süden sowie in einigen inneralpinen Tälern mit teils dichten Nebel- und Hochnebelfeldern. Abseits der Nebelfelder präsentiert sich der Tag sehr sonnig, kaum eine Wolke trübt den Himmel. Der Wind weht im Nordosten mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, sonst weht der Wind nur schwach. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 5 und plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 16 Grad, je nach Nebel und Sonne.
Auch am Samstag zeigt sich der Morgen vor allem im Süden und im nördlichen Alpenvorland nebelig. Allerdings lösen sich die Nebelfelder im Laufe des Tages meist auf. Überall sonst gibt es Sonnenschein satt. Ab den Mittagsstunden ziehen vom Grazer Becken bis ins Nordburgenland einige Wolken auf, die sich im Laufe des Nachmittags nordwestwärts ausbreiten. Vereinzelt kann der ein oder andere Regentropfen gesichtet werden. sDer Wind weht meist nur schwach, im Nordosten des Landes auch mäßig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 und plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 7 und 15 Grad.
Am Sonntag muss man vor allem von Salzburg bis Niederösterreich mit Nebel oder Hochnebelfeldern rechnen, im Osten auch mit ein paar höheren und teils dichten Wolken. Diese lösen sich aber im Tagesverlauf langsam auf. Ansonsten zeigt sich erneut die Sonne. Die Frühtemperaturen erreichen minus 2 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 7 bis 13 Grad.
Vor allem im Norden ziehen am Montag einige teils dichte Wolken durch, hier zeigt sich nur zeitweise die Sonne. Etwas Nebel zeigt sich inneralpin im Westen und in der Südhälfte des Landes. Überall sonst geht es einmal mehr ausgesprochen sonnig durch den Tag. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 13 Grad.
Und auch die weiteren Tage zeigen sich laut aktueller Prognose im Großteil des Landes sehr sonnig. Vor allem der Donnerstag präsentiert sich, Stand heute, nahezu wolkenlos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.