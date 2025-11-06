Drohnensichtung: Flughafen Hannover gesperrt

Immer wieder stören Drohnen unter anderem den Betrieb an den Flughäfen in Bremen und Hannover. Bis Ende August hatte die Deutsche Flugsicherung (DFS) in diesem Jahr jeweils vier Behinderungen durch unbemannte Fluggeräte verzeichnet, wie aus einem deutschen Drohnen-Report hervorgeht. (Bild: vL – Fotografie – Olaf von Lieres stock.adobe)