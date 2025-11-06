Frachtflugzeug-Crash: Auch Kleinkind unter Opfern

Während nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky die Suche nach der Ursache weiter auf Hochtouren läuft, steigt auch die Zahl der Todesopfer. Laut Gouverneur Andy Beshear sind bei dem Unglück in der Großstadt Louisville mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein kleines Kind.