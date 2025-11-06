Vorteilswelt
„Eine Riesennummer“

900 (!) NHL-Tore: Owetschkin schreibt Geschichte

US-Sport
06.11.2025 09:10
Alexander Owetschkin
Alexander Owetschkin

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der National Hockey League erzielt. 

Beim 6:1-Sieg der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe am Mittwoch sehenswert zum 2:0 (Video unten; nach rechts wischen).

„Ein besonderer Moment“
„Das ist eine Riesennummer. Der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment“, sagte Owetschkin. Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Saison Wayne Gretzky mit dessen 894 Toren als erfolgreichster Stürmer der NHL-Geschichte abgelöst.

Es sei schön, es zu Hause geschafft zu haben, meinte Owetschkin weiter. „Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.“ Es war sein dritter Saisontreffer.

