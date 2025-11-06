900 (!) NHL-Tore: Owetschkin schreibt Geschichte

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der National Hockey League erzielt.
Beim 6:1-Sieg der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe am Mittwoch sehenswert zum 2:0 (Video unten; nach rechts wischen).
„Ein besonderer Moment“
„Das ist eine Riesennummer. Der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment“, sagte Owetschkin. Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Saison Wayne Gretzky mit dessen 894 Toren als erfolgreichster Stürmer der NHL-Geschichte abgelöst.
Es sei schön, es zu Hause geschafft zu haben, meinte Owetschkin weiter. „Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.“ Es war sein dritter Saisontreffer.
