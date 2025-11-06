Vorteilswelt
Großes „Abenteuer“

Daniel Brühl plant Tennis-Film mit Felix Kammerer

Society International
06.11.2025 09:27
(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Daniel Brühl widmet sich wieder der Regie – und nimmt sich dieses Mal eines Dramas rund um den deutschen Tennisstar Gottfried von Cramm (1909-1976) an. Bei Instagram postete Brühl jetzt einige Fotos mit dem Hauptdarsteller Felix Kammerer zu dem geplanten Filmprojekt mit dem Titel „Break“.

0 Kommentare

Dazu schrieb der 47-Jährige, er freue sich riesig, wieder mit Kammerer zusammenzuarbeiten. „Was für ein Abenteuer liegt vor uns.“

Brühl und der österreichische Schauspieler standen bereits gemeinsam für den Antikriegsfilm „Im Westen Nichts Neues“ und den Thriller „Eden“ vor der Kamera.

Sehen Sie hier das Posting von Daniel Brühl, mit dem er sein neues Projekt mit Felix Kammerer ankündigt:

Brühls Regiedebüt im Jahr 2021
Das Biopic „Break“ soll vom Leben des Tennisstars Gottfried von Cramm handeln, der in den 1930er-Jahren als einer der elegantesten Spieler seiner Zeit galt, jedoch mit seiner Haltung in Konflikt mit dem NS-Regime geriet.

Erste Details zum Projekt wurden bereits vergangenes Jahr bekanntgegeben. Sein Regiedebüt feierte Brühl 2021 mit dem Film „Nebenan“.

Lesen Sie auch:
Porträt
Felix Kammerer: Schon früh einer der ganz Großen
18.11.2023

Kammerer trainiert schon
Dem Branchenblatt „Deadline“ sagte Kammerer, er habe schon mit dem Tennis-Training für seine Rolle begonnen. Das Team peile an, nächstes Jahr mit den Dreharbeiten zu beginnen. Aktuell ist der 30-Jährige im Blockbuster „Frankenstein“ von Guillermo del Toro zu sehen.

Porträt von krone.at
krone.at
