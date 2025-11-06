„Ein absoluter Tiefpunkt in jüngeren Geschichte“

Der 252. Sonntags-Spaziergang in Steyr wird als einer der unrühmlichsten in die Geschichte der Stadt gehen. Fünf Jahre nachdem zunächst überwiegend Impfgegner durch die Straßen marschierten waren, trat diesmal Kayvan Soufi-Siavash, der sich Ken Jebsen nennt, als Redner am Stadtplatz auf. „Er wird von seriösen Medien als Verschwörungsideologe beschrieben, der den Holocaust des Naziregimes als PR bezeichnet. Sein Kommen wurde stark beworben, statt 60 Spaziergängern waren es diesmal 250“, so SP-Bürgermeister Markus Vogl. Er fügt hinzu: „Der vergangene Sonntagabend war ein absoluter Tiefpunkt in der jüngeren Steyrer Geschichte.“