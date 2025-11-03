Vorteilswelt
Thema des Tages

„Selbstverständlich hat sich Stadtbild verändert“

Guten Morgen Wien
03.11.2025 03:30
(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl (2), Peter Tomschi, Grüne Wien, NEOS Wien, stock.adobe.com)

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von einem „Problem im Stadtbild“ durch Migranten – und entfacht damit eine hitzige Diskussion, die längst auch Wien erreicht hat. Wie sehen das die Politiker der Hauptstadt? Von Ludwig bis Nepp: Die Antworten könnten kaum unterschiedlicher sein. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien

Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).

