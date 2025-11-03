„Selbstverständlich hat sich Stadtbild verändert“

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von einem „Problem im Stadtbild“ durch Migranten – und entfacht damit eine hitzige Diskussion, die längst auch Wien erreicht hat. Wie sehen das die Politiker der Hauptstadt? Von Ludwig bis Nepp: Die Antworten könnten kaum unterschiedlicher sein. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien