Wacker strebt beim Jubiläum 14. Sieg in Serie an!

Letztes Heimspiel von Wacker Innsbruck in der Herbstmeisterschaft der 3. Liga! Die Siller-Elf bekommt es ab 15.30 Uhr (live auf krone.tv oder hier im Stream) mit dem TSV St. Johann zu tun. Die Tiroler wollen sich beim Fan-Club-Jubiläum natürlich mit einem Sieg vom eigenen Publikum verabschieden – es wäre der 14. Erfolg in Serie.