2. Sieg im 2. Spiel ! Österreich bei U17-WM stark

Österreichs U17-Fußball-Nationalteam hat bei der WM in Katar vorzeitig den Aufstieg in die K.-o.-Runde geschafft!
Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler besiegte Mali 3:0 (1:0) und feierte in Doha den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Johannes Moser per Elfmeter (36.), Hasan Deshishku (61.) und Nicolas Jozepovic (94.) erzielten die Tore für die ab der 57. Minute in Überzahl agierende ÖFB-Elf.
Vor dem Sechzehntelfinale wartet am Dienstag mit Neuseeland noch der laut Papierform einfachste Gruppengegner. Die hoch gehandelten Malier waren gefährlich, die ersten zwingenden Chancen ließ aber Österreich aus. Deshishku schoss nach Vorlage von Dominik Dobis völlig freistehend am Tor vorbei (20.).
Moser verwertet Elfmeter sicher
Dobis zielte ins Außennetz (23.), holte aber wenig später geschickt – wie schon gegen Saudi-Arabien – einen Elfmeter heraus. Moser verwertete auch diesen sicher. Der Mali-Trainer hatte vergeblich die sogenannte Video-Challenge – eine Abwandlung des VAR – genommen.
Rot für Malis Samba Konare
Nach dem Seitenwechsel stieg Samba Konare rücksichtslos von hinten gegen Dobis ein und sah zunächst Gelb. Stadlers Challenge aber war erfolgreich, Referee Steven Madrigal aus Costa Rica entschied nach Ansicht der Bilder auf Rot (57.).
Österreich nutzte das Momentum. Deshishku besorgte aus einer Umschaltaktion nach einem kurzen Haken in die Mitte das 2:0. Nach einem Lattenkracher von Jakob Werner staubte Nicolas Jozepovic in der Nachspielzeit per Kopf zum 3:0-Endstand ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.