Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufstieg schon fix

2. Sieg im 2. Spiel ! Österreich bei U17-WM stark

Fußball International
08.11.2025 16:05
Die jubelnden Österreicher
Die jubelnden Österreicher(Bild: ÖFB | Andreas Pichler)

Österreichs U17-Fußball-Nationalteam hat bei der WM in Katar vorzeitig den Aufstieg in die K.-o.-Runde geschafft!

0 Kommentare

Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler besiegte Mali 3:0 (1:0) und feierte in Doha den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Johannes Moser per Elfmeter (36.), Hasan Deshishku (61.) und Nicolas Jozepovic (94.) erzielten die Tore für die ab der 57. Minute in Überzahl agierende ÖFB-Elf.

Vor dem Sechzehntelfinale wartet am Dienstag mit Neuseeland noch der laut Papierform einfachste Gruppengegner. Die hoch gehandelten Malier waren gefährlich, die ersten zwingenden Chancen ließ aber Österreich aus. Deshishku schoss nach Vorlage von Dominik Dobis völlig freistehend am Tor vorbei (20.).

Moser verwertet Elfmeter sicher
Dobis zielte ins Außennetz (23.), holte aber wenig später geschickt – wie schon gegen Saudi-Arabien – einen Elfmeter heraus. Moser verwertete auch diesen sicher. Der Mali-Trainer hatte vergeblich die sogenannte Video-Challenge – eine Abwandlung des VAR – genommen.

Rot für Malis Samba Konare
Nach dem Seitenwechsel stieg Samba Konare rücksichtslos von hinten gegen Dobis ein und sah zunächst Gelb. Stadlers Challenge aber war erfolgreich, Referee Steven Madrigal aus Costa Rica entschied nach Ansicht der Bilder auf Rot (57.).

Österreich nutzte das Momentum. Deshishku besorgte aus einer Umschaltaktion nach einem kurzen Haken in die Mitte das 2:0. Nach einem Lattenkracher von Jakob Werner staubte Nicolas Jozepovic in der Nachspielzeit per Kopf zum 3:0-Endstand ab.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.578 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
101.310 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
95.238 mal gelesen
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Fußball International
Deutsche Bundesliga
LIVE: Neuer verschuldet Tor, Bayern schlägt zurück
Aufstieg schon fix
2. Sieg im 2. Spiel ! Österreich bei U17-WM stark
Last-Minute-Drama
Manchester United rettet Punkt gegen Tottenham
Vor Schlagerspiel
Pep Guardiola gesteht: „Ich vermisse Jürgen Klopp“
Warten hat ein Ende
Nach 34 Jahren: Erlösender Sieg für Traditionsklub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf