2. Sieg im 2. Spiel ! Österreich bei U17-WM stark

Vor dem Sechzehntelfinale wartet am Dienstag mit Neuseeland noch der laut Papierform einfachste Gruppengegner. Die hoch gehandelten Malier waren gefährlich, die ersten zwingenden Chancen ließ aber Österreich aus. Deshishku schoss nach Vorlage von Dominik Dobis völlig freistehend am Tor vorbei (20.).