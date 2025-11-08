Taucher verunglückte im Neufelder See tödlich

Sonargerät zur Unterstützung

Zwei Boote standen dabei im Einsatz – eines davon mit einem Sonargerät ausgestattet, um die Unterwassersuche gezielt zu unterstützen. Um 14.18 Uhr wurde der vermisste Taucher schließlich von den eingesetzten Tauchern im Wasser lokalisiert und geborgen. Er wurde unverzüglich ans Ufer gebracht, wo der Notarzt umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen begann. Trotz aller intensiven Bemühungen kam für den Taucher jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unglücksstelle.