Lustenau mit 2:1 in Bregenz an St. Pölten dran!

Robin Voisine traf in Bregenz nach einem Eckball in der 87. Minute entscheidend für die Austria, Schwarz-Weiß-Torhüter Kilian Kretschmer machte dabei nicht die beste Figur. Die drittplatzierten Lustenauer liegen in der Tabelle damit nur noch drei Punkte hinter St. Pölten. Zweiter ist die Admira.