Explosiv: „Sprengen ist das Allersicherste“

Und er weiß auch, warum sein Job so sicher geworden ist, sodass er nächstes Jahr – hoffentlich unbeschadet – in Pension gehen kann: „Wir können sehr genau feststellen, womit wir es zu tun haben und wie die Bombe aufgebaut ist. Ein Restrisiko bleibt dabei natürlich immer“, so der Routinier. Bei den Vorbereitungen zur Sprengung lautet der allgemeine Tenor zur Gefahr: „Wenn sie auf die Straße gehen, könnte ihnen auch ein Ziegelstein auf den Kopf fallen ...“