UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start

Die 34 Jahre alte Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11, die beim Start 38.000 Gallonen Kerosin (knapp 144.000 Liter) an Bord hatte, stürzte nahe der Startbahn ab und ging in einem Feuerball auf. Das Flugzeug stürzte dabei in das Gebäude eines Autoteilehandels, wo dadurch einige Mitarbeiter und Kunden ums Leben kamen.

Der Flughafen Louisville ist der Standort des UPS Worldport, des weltweit größten Luftfrachtdrehkreuzes des Konzerns. Also Folge des Unglücks dürfte die Lieferungen von UPS und seinen Großkunden wie Amazon und Walmart beeinträchtigen werden, heißt es.