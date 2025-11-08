Vorteilswelt
Senioren in Disco:“Musik ist mein Jungbrunnen“

Wien
08.11.2025 03:30
(Bild: Eva Manhart)

Zu alt für die Disco? Nein, dachten sich zwei Mitarbeiter der Pensionistenklubs und riefen den Klub66 ins Leben. Hier sollen die Generationen zusammenkommen und feiern – wie im U4.

Kürzlich bildet sich eine lange Schlange vor der Kultdisco U4. Denn an diesem Tag gastiert dort der Klub66 der Wiener Pensionistenklubs unter dem Motto „Klubbing mit Retrocharme“. Das Durchschnittsalter der Discogäste wurde dadurch nach oben geschraubt, aber auch die Stimmung. Bereits kurz nach der Eröffnung ist die Tanzfläche zum Bersten voll. „Man darf nicht glauben, nur weil die Leute älter sind, wollen sie nicht mehr in die Disco gehen“, erklärt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Was die tanzfreudigen Senioren dort erlebten und viele weitere spannende Geschichten, lesen Sie in Ihrer „Kronenzeitung“ und auf krone.at.

