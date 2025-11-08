Senioren in Disco:“Musik ist mein Jungbrunnen“

Zu alt für die Disco? Nein, dachten sich zwei Mitarbeiter der Pensionistenklubs und riefen den Klub66 ins Leben. Hier sollen die Generationen zusammenkommen und feiern – wie im U4.
Kürzlich bildet sich eine lange Schlange vor der Kultdisco U4. Denn an diesem Tag gastiert dort der Klub66 der Wiener Pensionistenklubs unter dem Motto „Klubbing mit Retrocharme“. Das Durchschnittsalter der Discogäste wurde dadurch nach oben geschraubt, aber auch die Stimmung. Bereits kurz nach der Eröffnung ist die Tanzfläche zum Bersten voll. „Man darf nicht glauben, nur weil die Leute älter sind, wollen sie nicht mehr in die Disco gehen“, erklärt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Was die tanzfreudigen Senioren dort erlebten und viele weitere spannende Geschichten, lesen Sie in Ihrer „Kronenzeitung“ und auf krone.at.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.