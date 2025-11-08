Senioren in Disco:“Musik ist mein Jungbrunnen“

Kürzlich bildet sich eine lange Schlange vor der Kultdisco U4. Denn an diesem Tag gastiert dort der Klub66 der Wiener Pensionistenklubs unter dem Motto „Klubbing mit Retrocharme“. Das Durchschnittsalter der Discogäste wurde dadurch nach oben geschraubt, aber auch die Stimmung. Bereits kurz nach der Eröffnung ist die Tanzfläche zum Bersten voll. „Man darf nicht glauben, nur weil die Leute älter sind, wollen sie nicht mehr in die Disco gehen“, erklärt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Was die tanzfreudigen Senioren dort erlebten und viele weitere spannende Geschichten, lesen Sie in Ihrer „Kronenzeitung“ und auf krone.at.