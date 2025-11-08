1000 Dollar Strafe für eine angezündete Zigarette

Raucher haben es rund um den Globus nicht leicht – und in der nordkalifornischen Kleinstadt Tiburon besonders schwer: Der Stadtrat des 9000-Einwohnerstädtchen schrieb jetzt Geschichte, in dem er das strengste und umfassendste Verkaufsverbot für Tabak- und Nikotinprodukte in den gesamten USA verabschiedete. Dieses besagt zum einen, dass innerhalb der Stadtgrenzen keine Zigaretten, Zigarren, E-Zigaretten und andere elektronische Rauchgeräte mehr verkauft werden.