Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

A9 Richtung Graz

Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte

Steiermark
08.11.2025 16:59
Der Pkw überschlug sich mehrmals.
Der Pkw überschlug sich mehrmals.(Bild: BI d.V. Stefan Riemelmoser, FF-Mautern)

Auf der Pyhrnautobahn in der Steiermark kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich mehrmals. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Zeitgleich kam es auch zu einem Unfall auf der Umleitungsstrecke.

0 Kommentare

Am Freitag kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr Mautern in der Steiermark (Bezirk Leoben) zu einem Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz gerufen. Der Alarmierung zufolge handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. 

Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht
Im Bereich Gaisgraben dürfte ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine große Verkehrstafel geprallt sein. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, bevor es rund 50 Meter weiter seitlich liegend zum Stillstand kam. Zwei Personen befanden sich im Unfallwagen, die jedoch entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt waren. Sie konnten sich mithilfe von Ersthelfern selbst aus dem Auto befreien.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Mautern und den Notarzt des Rettungshubschraubers am Unfallort wurden die beiden verletzten Personen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kalwang eingeliefert. Da keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren, konnten die ebenfalls alarmierten Feuerwehren Kammern und Seiz noch während der Anfahrt wieder einrücken. 

Zweiter Unfall auf Umleitungsstrecke
Noch während der Haupteinsatz auf der A9 in vollem Gange war, kam es auf der Umleitungsstrecke der B113 zu einem weiteren Unfall. In diesem Fall waren ein Pkw und ein Lkw beteiligt, verletzt wurde aber niemand. Die im Rüsthaus verbliebene Mannschaft der Feuerwehr Mautern rückte aus, sicherte die Unfallstelle ab und führte Ölbinde- sowie Aufräumarbeiten durch. 

Beide Einsätze konnten von den Kameraden der Feuerwehr Mautern gegen 18.30 beendet werden. Insgesamt standen die Einsatzkräfte der FF Mautern, des Roten Kreuzes Mautern und Leoben sowie die Flugrettung, die Autobahnpolizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.758 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
102.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
97.800 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf