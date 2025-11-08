Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte

Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht

Im Bereich Gaisgraben dürfte ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine große Verkehrstafel geprallt sein. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, bevor es rund 50 Meter weiter seitlich liegend zum Stillstand kam. Zwei Personen befanden sich im Unfallwagen, die jedoch entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt waren. Sie konnten sich mithilfe von Ersthelfern selbst aus dem Auto befreien.