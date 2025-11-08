Auto überschlug sich mehrmals: Zwei Verletzte

Auf der Pyhrnautobahn in der Steiermark kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich mehrmals. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Zeitgleich kam es auch zu einem Unfall auf der Umleitungsstrecke.
Am Freitag kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr Mautern in der Steiermark (Bezirk Leoben) zu einem Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz gerufen. Der Alarmierung zufolge handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen.
Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht
Im Bereich Gaisgraben dürfte ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine große Verkehrstafel geprallt sein. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, bevor es rund 50 Meter weiter seitlich liegend zum Stillstand kam. Zwei Personen befanden sich im Unfallwagen, die jedoch entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt waren. Sie konnten sich mithilfe von Ersthelfern selbst aus dem Auto befreien.
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Mautern und den Notarzt des Rettungshubschraubers am Unfallort wurden die beiden verletzten Personen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kalwang eingeliefert. Da keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren, konnten die ebenfalls alarmierten Feuerwehren Kammern und Seiz noch während der Anfahrt wieder einrücken.
Zweiter Unfall auf Umleitungsstrecke
Noch während der Haupteinsatz auf der A9 in vollem Gange war, kam es auf der Umleitungsstrecke der B113 zu einem weiteren Unfall. In diesem Fall waren ein Pkw und ein Lkw beteiligt, verletzt wurde aber niemand. Die im Rüsthaus verbliebene Mannschaft der Feuerwehr Mautern rückte aus, sicherte die Unfallstelle ab und führte Ölbinde- sowie Aufräumarbeiten durch.
Beide Einsätze konnten von den Kameraden der Feuerwehr Mautern gegen 18.30 beendet werden. Insgesamt standen die Einsatzkräfte der FF Mautern, des Roten Kreuzes Mautern und Leoben sowie die Flugrettung, die Autobahnpolizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.
