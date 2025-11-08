Trotz Tränen, Gebeten & RFK 300 Strauße erschossen

Monatelang kämpften die Besitzer der Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, verzweifelt gegen die Tötungsanordnung der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) wegen des Vogelgrippe-Virus. Ihre Argumentation: Auch wenn es Vogelgrippe-Fälle gegeben habe, so hätten die überlebenden Strauße längst „Herdenimmunität“ entwickelt und seien gesund! Doch Kanadas höchstes Gericht wies den letzten Einspruch gnadenlos ab.