Sauber fliegt mit 300 km/h über Strecke in Mauer

Schrecklicher Unfall beim F1-Sprint in Brasilien. In der letzten Runde verlor Lokalmatador Gabriel Bortoleto die Kontrolle über seinen Sauber und flog mit knapp 300 km/h quer über die Strecke in die Mauer.
Die TV-Bilder zeigen das schreckliche Ausmaß des Unfalls. Tausende Auto-Teile liegen verteilt auf und neben der Strecke. Und trotzdem: Bortoleto konnte seinen Wagen nach dem Crash ohne schlimmere Verletzungen verlassen.
Wie es zu dem Crash ohne Fremdeinwirkung gekommen war, ist noch unklar. Vermutlich war es ein Fahrfehler des jungen Brasilianers, welcher auch noch viel schlimmer ausgehen hätte können.
Denn der Sauber verfehlte Alex Albon nur hauchdünn. Sein Williams wurde lediglich von ein paar Trümmerteilen getroffen. Ein Start von Bortoleto im Qualifying scheint allein wegen des zerstörten Wagens unmöglich.
Mehr in Kürze ...
