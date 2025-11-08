Kim Kardashian: Botticelli-Moment im „Naked Dress“

Kim Kardashian (45) weiß, wie man sich angezogen nackt präsentiert! Auf Instagram postete die Reality-Queen eine Serie atemberaubender Fotos, die sie in einem komplett durchsichtigen Spitzenkleid zeigen – perfekt in Szene gesetzt vor einer rauen Küstenlandschaft.
Das hauchzarte Kleid stammt aus der Dolce & Gabbana Couture Frühjahr/Sommer 1999-Kollektion – ein echtes Vintage-Schmuckstück. So viel ist sicher: Kim weiß, wie man Luxus mit Lust kombiniert.
Mit ihrem typischen, tiefschwarzen, glatten Haar und einem Look, der irgendwo zwischen Meerjungfrau und Göttin liegt, erinnert Kardashian an eine moderne „Venus“ – direkt aus einem Gemälde von Sandro Botticelli.
Durchsichtiger Stoff am Meer
Auch Comedystar Amy Schumer (44) sah die Parallele sofort und kommentierte das Posting schlicht mit einem Wort: „Botticelli.“ Ein Kunstvergleich, der sitzt – schließlich inszeniert sich Kim wie eine lebende Renaissance-Ikone, anmutig, makellos – aber eben angezogen, auch wenn der durchsichtige Spitzenstoff Nacktheit signalisiert.
Die Bilder zeigen die vierfache Mutter in verschiedenen Posen am Meer – mal sinnlich in die Kamera blickend, mal verträumt Richtung Horizont. Angeblich hat sie sich mit den Fotos abgelenkt, während sie auf die Ergebnisse ihrer Anwaltsprüfung in Kalifornien wartet ...
