Die spannenden Hintergründe zum Kronjuwelen-Krimi

Mit dem überraschenden Fund eines Teils der Habsburger-Juwelen beginnt die mehr als 100 Jahre andauernde Suche nach dem legendären Schatz von Neuem. Wer entnahm die Habsburgischen Juwelen aus der Vitrine XIII in der Schatzkammer und was genau wurde ins Ausland gebracht? Welche der berühmten Preziosen sind noch verschollen? Die „Krone“ kennt die Details.
Der legendäre Habsburger Schatz verschwand in einer Novembernacht im Jahr 1918. Dass sich ein Teil der Juwelen – darunter der berühmte „Florentiner“ – in Kanada befand, überrascht alle. Für die Suche nach dem restlichen Schatz bedeutet das: zurück an den Start! Denn vieles, was als sicher angenommen wurde, gilt jetzt nicht mehr.
Publikationen zum vermeintlichen Verbleib des Schatzes haben sich als unrichtig herausgestellt. Bisherige Theorien müssen verworfen und Zeitzeugenberichte kritisch hinterfragt werden. Wir haben die wesentlichsten historischen Fakten – und nähern uns auch einer großen Frage: Wem gehört der Habsburger-Schatz jetzt?
