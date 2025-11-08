Die spannenden Hintergründe zum Kronjuwelen-Krimi

Der legendäre Habsburger Schatz verschwand in einer Novembernacht im Jahr 1918. Dass sich ein Teil der Juwelen – darunter der berühmte „Florentiner“ – in Kanada befand, überrascht alle. Für die Suche nach dem restlichen Schatz bedeutet das: zurück an den Start! Denn vieles, was als sicher angenommen wurde, gilt jetzt nicht mehr.