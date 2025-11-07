Deal unter Dach und Fach: Wien kauft sich den Wind

Im Rahmen des Ukraine-Kriegs sind die Energiepreise in Österreich deutlich gestiegen. Noch immer sind wir hier aber von Weltmarktpreisen abhängig. Das soll sich durch die regionale, nachhaltige Produktion von Energie ändern. Dazu hat die Wien Energie nun die „ImWind“ übernommen und setzt voll auf Ökostrom. Ein Milliardenprojekt, das die Stadt unabhängiger machen, die Preise dämpfen und die Wirtschaft ankurbeln soll. Mehr dazu und viele weitere spannende Geschichten lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.