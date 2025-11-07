Deal unter Dach und Fach: Wien kauft sich den Wind

Im Rahmen des Ukraine-Kriegs sind die Energiepreise in Österreich deutlich gestiegen. Noch immer sind wir hier aber von Weltmarktpreisen abhängig. Das soll sich durch die regionale, nachhaltige Produktion von Energie ändern. Dazu hat die Wien Energie nun die „ImWind“ übernommen und setzt voll auf Ökostrom. Ein Milliardenprojekt, das die Stadt unabhängiger machen, die Preise dämpfen und die Wirtschaft ankurbeln soll. Mehr dazu und viele weitere spannende Geschichten lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at