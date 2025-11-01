Millionen-Pleite wird jetzt zu einem Kriminalfall

Wie der ORF Oberösterreich am Samstag berichtete, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen 20 Beschuldigte – darunter vier Verbände. Vermutet werde ein Schaden von über 20 Millionen Euro, bestätigte eine Sprecherin der WKStA der APA. Die Ermittlungen dürften dabei schon länger andauern und werden wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue und der Bilanzfälschung geführt. Im Dezember 2024 führte die WKStA auch eine Hausdurchsuchung in Linz durch. Die Sun Contracting-Gruppe ist ein Partner der Green-Finance-Gruppe, gegen die ebenfalls Ermittlungen der WKStA laufen.