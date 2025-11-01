Geisterfahrerunfall in einer Einbahnstraße

Nachdem er zunächst gegen die Einbahn gefahren und dabei mit dem Pkw einer entgegenkommenden Lenkerin gekracht war, flüchtete ein 40-jähriger Pole aus dem Bezirk Wels-Land Freitagnacht vom Unfallort. Wenig später wurde er von Polizisten gefunden.
Gruselerlebnis für eine 50-Jährige in der Halloweennacht in Wels. Gegen 22.30 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinem PKW auf der Linzer Straße in Wels Richtung Westen – und wurde damit zum als Geisterfahrer. Zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 50-jährige Welserin ihren Wagen in die Gegenrichtung. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Flucht vom Unfallort
Der 40-Jährige fuhr jedoch sofort weg und parkte seinen beschädigten Wagen unweit des Unfallortes. Nach kurzer Fahndung fanden die Polizisten das Auto. Vom 40-Jährigen fehlte aber jede Spur. An der Wohnadresse des Mannes trafen ihn Polizisten dann an und konfrontierten ihn mit den Geschehnissen.
Er zeigte sich geständig, verweigerte aber den obligatorischen Alkotest. Aus diesem Grund wurde ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Die 50-Jährige erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.
