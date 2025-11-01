Geisterfahrerunfall in einer Einbahnstraße

Gruselerlebnis für eine 50-Jährige in der Halloweennacht in Wels. Gegen 22.30 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinem PKW auf der Linzer Straße in Wels Richtung Westen – und wurde damit zum als Geisterfahrer. Zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 50-jährige Welserin ihren Wagen in die Gegenrichtung. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.