72 Stunden: Graffiti im Dienst der Erinnerungen

„Gegen das Vergessen“ malten, bauten, dichteten Schülerinnen und Schüler an. Sie gestalteten am St. Barbara Friedhof, der im Herzen von Linz liegt, ungenützte Wandgräber neu. Sie verwandelten sie mit Kunst in Gedenkorte für anonyme Opfer von Femiziden, Zwangsarbeit oder für Menschen, die auf der Flucht ihr Leben verloren. Bischof Manfred Scheuer segnete diese neuen Erinnerungsorte, die am Allerheiligen-Wochenende besucht werden können.