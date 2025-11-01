Vorteilswelt
St. Barbara Friedhof

72 Stunden: Graffiti im Dienst der Erinnerungen

Oberösterreich
01.11.2025 15:00
Jugendliche gestalten am Linzer St. Barbara Friedhof Gedenken an anonyme Opfer, im Bild Alina ...
Jugendliche gestalten am Linzer St. Barbara Friedhof Gedenken an anonyme Opfer, im Bild Alina Huber.(Bild: Gracia Nsambo)

„Gegen das Vergessen“ malten, bauten, dichteten Schülerinnen und Schüler an. Sie gestalteten am St. Barbara Friedhof, der im Herzen von Linz liegt, ungenützte Wandgräber neu. Sie verwandelten sie mit Kunst in Gedenkorte für anonyme Opfer von Femiziden, Zwangsarbeit oder für Menschen, die auf der Flucht ihr Leben verloren. Bischof Manfred Scheuer segnete diese neuen Erinnerungsorte, die am Allerheiligen-Wochenende besucht werden können. 

„Es ist wichtig, den Friedhof auch bei der Jugend als Ort der Gedenkkultur bekannt zu machen“, sagt Clemens Frauscher, Verwalter des St. Barbara Friedhofs im Herzen von Linz.

Das führte zu einem einzigartigen Projekt: Im Rahmen der Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ machten Schülerinnen und Schüler der 8MED-Klasse des BRG Linz Hamerlingstraße aus ungenützten Wandgräbern Gedenkorte für anonyme Opfer. Mit Graffiti-Kunst und kalligrafischer Wandmalerei gestalteten sie ihr Gedenken u. a. an Opfer von Femiziden, von Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg oder an Opfer auf Flüchtlingsrouten.

Bischof Manfred Scheuer bei der Segnung der Wandgräber.
Bischof Manfred Scheuer bei der Segnung der Wandgräber.(Bild: Gracia Nsambo)
Der Bursch heißt Bilgun Ochbaddrakh gestaltete das Denkmal für Opfer der Zwangsarbeit
Der Bursch heißt Bilgun Ochbaddrakh gestaltete das Denkmal für Opfer der Zwangsarbeit(Bild: Gracia Nsambo)
Jugendliche mit Mut und Engagement
Der Präsentation wohnte auch Bischof Manfred Scheuer bei, der die kreativen Gestaltungen segnete. Er war von der Aktion begeistert, da sie ein wichtiges Signal sende: „Hinschauen, nicht wegschauen. Dran denken, nicht vergessen. Verantwortung übernehmen, nicht resignieren.“

Die Gedenkgräber für die anonymen Opfer können am Allerheiligen-Wochenende besucht werden. Insgesamt erwartet man rund 50.000 Besucherinnen und Besucher am St. Barbara Friedhof.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf