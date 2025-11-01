Festwochen-Diplomatin mit viel Kultur im Blut

In der dritten Episode von „Waldis Menschen“ spricht Reinhard Waldenberger mit Dr. Johanna Mitterbauer, kaufmännische Geschäftsführerin der Salzkammergut Festwochen. Ein Gespräch über Kultur, Wurzeln und Visionen – von familiären Prägungen bis zur Weiterentwicklung eines Festivals, das weit über die Region hinausstrahlt.
Mit viel Schwung, Eleganz und sprichwörtlicher Power ist die Kaufmännische Geschäftsführerin der Salzkammergut Festwochen in Gmunden, Johanna Mitterbauer (45), im Büro und Stadttheater der schmucken Traunsee-Stadt unterwegs.
Hier präsentiert sich eine Frau, die ganz genau weiß, was sie will: „Der ehemalige Künstlerische Leiter Christian Hieke und ich haben dank der guten Arbeit von Vorgängerin Jutta Skokan ab Mai 2019 das Angebot für Konzerte, Theater, Literatur und Kabarett ausgebaut.“ Stars wie Legende Klaus Maria Brandauer, Maestro Franz Welser-Möst, Tenor Rolando Villazon und „Jedermann“ Philipp Hochmair bekamen schon Szenenapplaus in Gmunden.
Mitterbauer ist ein Multitalent: Sie studierte Wirtschaft an den Universitäten Berlin, Oxford und Paris. Im Vorzeigeunternehmen ihres Mannes F. Peter Mitterbauer (Vorstandsvorsitzender Miba Laakirchen) ist die vierfache Mutter Schirmherrin der firmeneigenen Krabbelstube: „Auch unsere Kinder waren dort.“
Die einstige Nachwuchs-Skifahrerin war Golf-Staatsmeisterin der Mannschaft: „Teambuilding war gefragt. Diese Erfahrung kommt mir jetzt auch mit meinen Leuten zugute.“
Geprägt hat sie ihre Großmutter Martha Kyrle: Sie war Schauspielerin, Ärztin und First Lady an der Seite von Mitterbauers Urgroßvater Adolf Schärf (Bundespräsident 1957-1965), nachdem Schärfs Frau, Kyrles Mutter, schon früh verstorben war. Wenn Mitterbauer von ihr spricht, spürt man ihre innige Liebe zur Oma: „Sie hat mir Kultur beigebracht. Ich denke jeden Tag an sie.“ Mehr im Krone-Podcast!
