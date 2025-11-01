Festwochen-Diplomatin mit viel Kultur im Blut

Geprägt hat sie ihre Großmutter Martha Kyrle: Sie war Schauspielerin, Ärztin und First Lady an der Seite von Mitterbauers Urgroßvater Adolf Schärf (Bundespräsident 1957-1965), nachdem Schärfs Frau, Kyrles Mutter, schon früh verstorben war. Wenn Mitterbauer von ihr spricht, spürt man ihre innige Liebe zur Oma: „Sie hat mir Kultur beigebracht. Ich denke jeden Tag an sie.“ Mehr im Krone-Podcast!