Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainer schwärmt

Kühbauer: „Das ist schon eine super Geschichte!“

Bundesliga
01.11.2025 21:43
Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: APA/EXPA)

Der LASK gewannen auch das vierte Spiel unter Trainer Dietmar Kühbauer und ist unter dem Neo-Coach auch nach dem 1:0 gegen Blau-Weiß Linz weiter ohne Gegentreffer. Hier die Stimmen nach dem Derby:

0 Kommentare

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie hat in vier Spielen kein Tor bekommen – das ist schon eine super Geschichte! Wir sind alle sehr happy über diesen Sieg. Uns ist bewusst, dass dieses Derby einen sehr hohen Stellenwert in Oberösterreich und speziell in Linz genießt, die drei Punkte waren enorm wichtig für uns. Es war ein Spiel, das man so erwarten konnte. In der ersten Hälfte haben sich beide Mannschaften neutralisiert, nach der Führung haben wir uns etwas zu weit zurückfallen lassen, ohne etwas zugelassen zu haben. Nach vorne müssen wir die Situationen noch klarer und besser fertigspielen. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, wir waren wieder sehr kompakt und haben alles auf dem Platz gelassen.“

Lesen Sie auch:
Didi Kühbauer
Gegen Blau-Weiß
LASK siegt! Kühbauer-Serie hält auch im Derby
01.11.2025

Mitja Mörec (BW-Linz-Trainer): „Ich kann meinen Jungs nicht viel vorwerfen, die Jungs haben den Matchplan gut umgesetzt. Wir verlieren den Zweikampf und es war ein bisschen Pech dabei und dann bekommen wir das Tor. Gefühlt hatten wir sehr viel Umschaltmomente und das war unser Plan. Eine große Enttäuschung wegen der Derby-Niederlage, aber wir haben bis zur letzten Sekunde alles versucht. LASK hat über 90 Minuten gut verteidigt. Wir müssen von da unten wegkommen. Wir müssen Spiele gewinnen. Ergebnismäßig brauchen wir eine Reaktion. Jeder kann jeden schlagen, es entscheidet die tägliche Verfassung und wer weniger Fehler macht.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dietmar Kühbauer
OberösterreichLinz
LASK
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
158.407 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
116.629 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
116.160 mal gelesen
Mehr Bundesliga
Trainer schwärmt
Kühbauer: „Das ist schon eine super Geschichte!“
Stimmen zum Spiel
Helm: „Der Plan hätte schon ganz gut funktioniert“
Gegen Blau-Weiß
LASK siegt! Kühbauer-Serie hält auch im Derby
Violette Patzer
Hartberg gewinnt schon wieder gegen die Austria
Erleichterung in Graz
Endlich! GAK holt gegen Altach ersten Saisonsieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf