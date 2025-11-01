Kühbauer: „Das ist schon eine super Geschichte!“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie hat in vier Spielen kein Tor bekommen – das ist schon eine super Geschichte! Wir sind alle sehr happy über diesen Sieg. Uns ist bewusst, dass dieses Derby einen sehr hohen Stellenwert in Oberösterreich und speziell in Linz genießt, die drei Punkte waren enorm wichtig für uns. Es war ein Spiel, das man so erwarten konnte. In der ersten Hälfte haben sich beide Mannschaften neutralisiert, nach der Führung haben wir uns etwas zu weit zurückfallen lassen, ohne etwas zugelassen zu haben. Nach vorne müssen wir die Situationen noch klarer und besser fertigspielen. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, wir waren wieder sehr kompakt und haben alles auf dem Platz gelassen.“