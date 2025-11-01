Kühbauer: „Das ist schon eine super Geschichte!“

Der LASK gewannen auch das vierte Spiel unter Trainer Dietmar Kühbauer und ist unter dem Neo-Coach auch nach dem 1:0 gegen Blau-Weiß Linz weiter ohne Gegentreffer. Hier die Stimmen nach dem Derby:
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie hat in vier Spielen kein Tor bekommen – das ist schon eine super Geschichte! Wir sind alle sehr happy über diesen Sieg. Uns ist bewusst, dass dieses Derby einen sehr hohen Stellenwert in Oberösterreich und speziell in Linz genießt, die drei Punkte waren enorm wichtig für uns. Es war ein Spiel, das man so erwarten konnte. In der ersten Hälfte haben sich beide Mannschaften neutralisiert, nach der Führung haben wir uns etwas zu weit zurückfallen lassen, ohne etwas zugelassen zu haben. Nach vorne müssen wir die Situationen noch klarer und besser fertigspielen. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, wir waren wieder sehr kompakt und haben alles auf dem Platz gelassen.“
Mitja Mörec (BW-Linz-Trainer): „Ich kann meinen Jungs nicht viel vorwerfen, die Jungs haben den Matchplan gut umgesetzt. Wir verlieren den Zweikampf und es war ein bisschen Pech dabei und dann bekommen wir das Tor. Gefühlt hatten wir sehr viel Umschaltmomente und das war unser Plan. Eine große Enttäuschung wegen der Derby-Niederlage, aber wir haben bis zur letzten Sekunde alles versucht. LASK hat über 90 Minuten gut verteidigt. Wir müssen von da unten wegkommen. Wir müssen Spiele gewinnen. Ergebnismäßig brauchen wir eine Reaktion. Jeder kann jeden schlagen, es entscheidet die tägliche Verfassung und wer weniger Fehler macht.“
