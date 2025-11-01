Weltflair im Unterhaus mit Kickern aus 72 Nationen

Das oberösterreichische Unterhaus ist in dieser Saison eine Liga von Welt-Format! Kicken dort nicht weniger als 2032 Legionäre aus 72 Ländern wie Argentinien, Guatemala oder USA. Manche Klubs wie Wallern oder Mondsee gehen aber vielmehr den regionalen Weg!
Wenn in Niederwaldkirchen der Torhüter auf Tschechisch flucht, in Oedt der Russe auf den brasilianischen Stürmer spielt und in Steyr der flinke Spanier zur Grätsche ansetzt, dann ist eines wohl klar: das OÖ-Unterhaus ist die Weltliga, nur ohne VAR und weniger VIP-Logen. Denn Fakt ist, dass in dieser Saison von 12.370 gemeldeten Spielern von der dritten (Regionalliga) bis zur achten Leistungsklasse (2. Klassen) exakt 2032 (16,2 Prozent) Legionäre aus 72 Ländern, von Argentinien über Guatemala bis hin zur USA, dabei sind.
Wallern ohne Legionär
Weniger internationalen Flair erlebte man indes Freitag in der dritten Liga beim 2:0 von Gurten gegen Wallern, wo lediglich der Deutsche Tobias Hofbauer (Gurten) mit dabei war. „Wir setzen bewusst auf Spieler aus der Region oder Akademien, um beim Sprung nach oben zu helfen“, erklärte Wallerns sportlicher Leiter Thomas Weissenböck zuletzt den regionalen Weg von Wallern.
„Macht uns auch stolz“
Den man auch bei OÖ-Ligist Mondsee verfolgt, wo in dieser Saison bislang nur heimische Spieler gespielt hatten. „Wir wehren uns zwar nicht gegen auswärtige Spieler, aber es macht uns schon stolz, dass in vielen Spielen bis zu zehn Mondseer dabei waren“, so Sportchef Johann Loibichler. Während beim 5:3 von Ostermiething gegen Bad Ischl gesamt zehn Nicht-Österreicher am Feld gestanden sind.
„Das war mir nicht bewusst. Ostermiething ist nicht weit von Salzburg entfernt und Zuzugsort. Daher sind viele interessante Spieler bei uns“, betont Sportchef Richard Rusch. Denn am Ende gilt weiter: Egal ob aus Mondsee oder Montevideo – entscheidend ist, wer am Wochenende den Ball im Netz versenkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.