2032 Legionäre in OÖ:

Weltflair im Unterhaus mit Kickern aus 72 Nationen

Oberösterreich
01.11.2025 16:00
Oedts Nigerianer Alukwu (r.) gegen Gurtens Deutschen Hofbauer.Nigerianer
Oedts Nigerianer Alukwu (r.) gegen Gurtens Deutschen Hofbauer.Nigerianer(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Das oberösterreichische Unterhaus ist in dieser Saison eine Liga von Welt-Format! Kicken dort nicht weniger als 2032 Legionäre aus 72 Ländern wie Argentinien, Guatemala oder USA.  Manche Klubs wie Wallern oder Mondsee gehen aber vielmehr den regionalen Weg!

0 Kommentare

Wenn in Niederwaldkirchen der Torhüter auf Tschechisch flucht, in Oedt der Russe auf den brasilianischen Stürmer spielt und in Steyr der flinke Spanier zur Grätsche ansetzt, dann ist eines wohl klar: das OÖ-Unterhaus ist die Weltliga, nur ohne VAR und weniger VIP-Logen. Denn Fakt ist, dass in dieser Saison von 12.370 gemeldeten Spielern von der dritten (Regionalliga) bis zur achten Leistungsklasse (2. Klassen) exakt 2032 (16,2 Prozent) Legionäre aus 72 Ländern, von Argentinien über Guatemala bis hin zur USA, dabei sind.

Wallern ohne Legionär
Weniger internationalen Flair erlebte man indes Freitag in der dritten Liga beim 2:0 von Gurten gegen Wallern, wo lediglich der Deutsche Tobias Hofbauer (Gurten) mit dabei war. „Wir setzen bewusst auf Spieler aus der Region oder Akademien, um beim Sprung nach oben zu helfen“, erklärte Wallerns sportlicher Leiter Thomas Weissenböck zuletzt den regionalen Weg von Wallern.

„Macht uns auch stolz“
Den man auch bei OÖ-Ligist Mondsee verfolgt, wo in dieser Saison bislang nur heimische Spieler gespielt hatten. „Wir wehren uns zwar nicht gegen auswärtige Spieler, aber es macht uns schon stolz, dass in vielen Spielen bis zu zehn Mondseer dabei waren“, so Sportchef Johann Loibichler. Während beim 5:3 von Ostermiething gegen Bad Ischl gesamt zehn Nicht-Österreicher am Feld gestanden sind.

„Das war mir nicht bewusst. Ostermiething ist nicht weit von Salzburg entfernt und Zuzugsort. Daher sind viele interessante Spieler bei uns“, betont Sportchef Richard Rusch. Denn am Ende gilt weiter: Egal ob aus Mondsee oder Montevideo – entscheidend ist, wer am Wochenende den Ball im Netz versenkt. 

Porträt von Michael Schütz
Michael Schütz
