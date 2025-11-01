Weltflair im Unterhaus mit Kickern aus 72 Nationen

Wenn in Niederwaldkirchen der Torhüter auf Tschechisch flucht, in Oedt der Russe auf den brasilianischen Stürmer spielt und in Steyr der flinke Spanier zur Grätsche ansetzt, dann ist eines wohl klar: das OÖ-Unterhaus ist die Weltliga, nur ohne VAR und weniger VIP-Logen. Denn Fakt ist, dass in dieser Saison von 12.370 gemeldeten Spielern von der dritten (Regionalliga) bis zur achten Leistungsklasse (2. Klassen) exakt 2032 (16,2 Prozent) Legionäre aus 72 Ländern, von Argentinien über Guatemala bis hin zur USA, dabei sind.