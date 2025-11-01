Vorteilswelt
Kein Führerschein

Alkolenker fuhr nach Unfall einfach nach Hause

Oberösterreich
01.11.2025 18:59
Die Polizei „besuchte“ den Mann nach dem Unfall daheim. (Symbolfoto)
Die Polizei „besuchte“ den Mann nach dem Unfall daheim. (Symbolfoto)(Bild: Birbaumer Christof)

Einen Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist, verursachte ein 60-jähriger Alkolenker am Samstag  gegen 15 Uhr in der Hans-Sachs-Straße in Wels. Doch nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr er einfach davon.

Der Welser fuhr auf einen vor ihm fahrende PKW auf, nachdem dieser vor einer roten Ampel im Stadtgebiet angehalten war. Nach kurzer Unterredung mit dem Unfallgegner fuhr der 60-Jährige davon. Wenige Minuten später trafen Polizisten den Mann an seiner Wohnadresse an.

Über zwei Promille
Den Polizisten war schnell klar, dass der Mann nicht ganz nüchtern war. Der Alkotest ergab schließlich 2,38 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Der Welser wird angezeigt.

Oberösterreich

