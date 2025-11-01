Haus musste wegen Kellerbrand evakuiert werden

In Steyr ist es in der Nacht zum Samstag im Keller einer Wohnhausanlage zu einem Brand gekommen. Da insgesamt drei Wohnhäuser unterirdisch verbunden sind, breitete sich der Rauch auf mehrere Stiegenhäuser aus und versperrte den Bewohnern den Weg ins Freie, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr musste gegen 2 Uhr insgesamt 51 Menschen mit Leitern und Fluchthauben aus zwei der Häuser evakuieren. Das Feuer im Keller konnte rasch gelöscht werden.