„Das größte Leid“, das es einfach nicht geben darf

Es sind schwere Versäumnisse mit Nicht-Reagieren auf Entwicklungen, mit beinharten Einsparungen, meist unter dem Titel „Effizienzsteigerung“. Auf die „Krone“-Frage, wo er die Grenze zwischen Effizienz und Menschlichkeit sehe, antwortet Stelzer: „Wenn es darum geht, Menschenleben zu retten oder Gesundheit zu ermöglichen, ist Effizienz nicht der richtige Maßstab.“ Wie wahr. Und gerade jetzt zu Allerheiligen: Sein Wort in Gottes Ohr!