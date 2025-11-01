Fünf Polizisten in der Halloween-Nacht verletzt

Verdächtiger brach zusammen

Der 27-Jährige wurde festgenommen und brach währenddessen plötzlich zusammen, erholte sich kurze Zeit später wieder und versuchte danach immer wieder zu flüchten. Als er erneut plötzlich zusammenbrach, schlug er sich den Kopf am Streifenwagen an. Er blieb schließlich am Boden sitzen und schlug immer wieder mit den Beinen um sich, deshalb wurde ihm auch Fußfesseln angelegt. Bei der Personendurchsuchung fanden die Polizisten ein Klappmesser, das der 27-Jährige trotz aufrechtem Waffenverbot mitgeführt hatte. Sowohl der Salzburger als auch der Polizist wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und Vergehen nach Waffen- bzw. Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.