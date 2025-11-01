Vorteilswelt
Bilanz der Exekutive

Fünf Polizisten in der Halloween-Nacht verletzt

Oberösterreich
01.11.2025 12:00
Ganz große Ausschreitungen gab es heuer nicht.
Ganz große Ausschreitungen gab es heuer nicht.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)

Seit dem 31. Oktober 2022, als es in Linz heftige Ausschreitungen und einen großen Polizeieinsatz gab, gilt der Halloween-Nacht besondere Aufmerksamkeit. In Oberösterreich war es heuer vergleichsweise ruhig, aber es gab doch Probleme.

„Ohne große Ausschreitungen ging die Halloween-Nacht 2025 in Oberösterreich über die Bühne“, bilanziert die Polizei nach der Gruselnacht.  Das liegt vermutlich auch daran, dass seit 2022 die Polizei im gesamten Bundesland besonders präsent ist und so versucht, Störungen und Konflikte schon im Keim zu ersticken. Vor allem im Zentralraum und im Umfeld der größeren Halloween-Veranstaltungen zeigte die Polizei Präsenz.

Im Linzer Süden kam es im Laufe des Abends immer wieder zur Zusammenrottung von Jugendlichen, die dabei auch Pyrotechnik zündeten. Durch konsequentes Einschreiten von zivilen und uniformierten Kräften konnten gröbere Ausschreitungen unterbunden werden.

Bei körperlichen Auseinandersetzungen wurden in der Nacht zum 1. November 2025 insgesamt 13 Privatpersonen verletzt. Dazu kamen fünf Beamte, die im Rahmen von Einsätzen Verletzungen erlitten.
Aufsehenerregende Einsätze fanden in Steyr, Unterweitersdorf und Ostermiething statt.

Böllerwurf
Bereits im Verlauf des Abends kam es in Steyr im Bereich einer Bushaltestelle zu mehreren Böllerwürfen, die Polizei war schnell vor Ort.  Kurz nach 20 Uhr nahm ein 16-jähriger Syrer aus Steyr dennoch Anlauf und warf einen Böller in Richtung einer Gruppe von rund zehn Personen. Der Böller landete knapp neben der Gruppe und detonierte mit starkem Knall. Mehrere Personen schrien auf und ergriffen erschrocken die Flucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 16-Jährige konnte zwar zunächst flüchten, wurde aber wenige Minuten später von Polizisten wiedererkannt. Er wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

Aggressiver Jugendlicher
Weil ein stark alkoholisierter 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gegen 2.35 Uhr im Gemeindegebiet von Unterweitersdorf aggressiv gegenüber Gästen einer Veranstaltung und Rettungssanitätern wurde, wurde die Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich bereits eine verletzte Person sowie zwei Rettungssanitäter am Einsatzort. Einer der Sanitäter war ebenfalls verletzt. Der Jugendliche griff auch die Polizisten körperlich an, bespuckte sie mehrfach und beleidigte sie massiv.

Unter Anwendung von Körperkraft gelang es den Polizisten den 16-Jährigen zu fixieren und vorübergehend festzunehmen. Er wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsanwaltschaft, Körperverletzung und schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Beide Polizisten wurden bei dem Einsatz unbestimmten Grades verletzt.

Kampf wegen Drogen
Während der Streifenfahrt wurden Polizisten von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Veranstaltungsörtlichkeit in Trimmelkam auf einen Mann aufmerksam gemacht, der sich dort auffällig verhielt. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fanden die Beamten Suchtgift in Pulverform. Nachdem ein Polizist dieses sichergestellt hatte, versuchte der 27-Jährige es ihm wieder aus der Hand zu reißen und zu flüchten. Dabei fiel das Suchtgift zu Boden und es entstand eine Staubwolke. Der Polizist und der 27-Jährige befanden sich genau in der Wolke und der Beamte bekam das Pulver in Nase und Mund.

Verdächtiger brach zusammen
Der 27-Jährige wurde festgenommen und brach währenddessen plötzlich zusammen, erholte sich kurze Zeit später wieder und versuchte danach immer wieder zu flüchten. Als er erneut plötzlich zusammenbrach, schlug er sich den Kopf am Streifenwagen an. Er blieb schließlich am Boden sitzen und schlug immer wieder mit den Beinen um sich, deshalb wurde ihm auch Fußfesseln angelegt. Bei der Personendurchsuchung fanden die Polizisten ein Klappmesser, das der 27-Jährige trotz aufrechtem Waffenverbot mitgeführt hatte. Sowohl der Salzburger als auch der Polizist wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und Vergehen nach Waffen- bzw. Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

Oberösterreich

