Wie Mühlviertler Tafeln Kindern aus Afrika helfen

Was haben afrikanische Kinder mit Mühlviertler Bildungsstätten zu tun? Schüler aus Tansania werden künftig auf Schultafeln aus dem Bezirk Perg schreiben. Das kam so: Vergangenes Jahr wurden die Kreidetafeln der Volksschule Mitterkirchen im Machland durch moderne, interaktive Modelle ersetzt. Die ausrangierten Tafeln hielten seither in einem Keller der Gemeinde einen Dornröschenschlaf, doch jetzt wurden sie wachgeküsst.