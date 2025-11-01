Vorteilswelt
Spende für Tansania

Wie Mühlviertler Tafeln Kindern aus Afrika helfen

Oberösterreich
01.11.2025 10:00
Jonathan Messerer (re.) übergab die Tafeln Bert von Mirren.
Jonathan Messerer (re.) übergab die Tafeln Bert von Mirren.(Bild: Gemeinde Mitterkirchen)

Schulausstattung aus Mitterkirchen im Machland lag in einem Keller im Dornröschenschlaf. Doch nun bekommen die Tafeln ein zweites Leben und werden für ein Schulprojekt im afrikanischen Tansania „wachgeküsst.“  

Was haben afrikanische Kinder mit Mühlviertler Bildungsstätten zu tun? Schüler aus Tansania werden künftig auf Schultafeln aus dem Bezirk Perg schreiben. Das kam so: Vergangenes Jahr wurden die Kreidetafeln der Volksschule Mitterkirchen im Machland durch moderne, interaktive Modelle ersetzt. Die ausrangierten Tafeln hielten seither in einem Keller der Gemeinde einen Dornröschenschlaf, doch jetzt wurden sie wachgeküsst.

Tafeln künftig in Afrika im Einsatz
Ehrenamtliche, die ein Schulprojekt in Tansania unterstützen, hatten bei der Gemeinde um Schulausstattung angefragt, und neun ausgemusterte Tafeln wurden kurzerhand gespendet. „Sie sind im Oktober von einem Herrn aus Deutschland abgeholt worden. Im November sollen sie dann nach Afrika verschifft werden“, erzählt Jonathan Messerer, Schulwart von Mitterkirchen.

Wichtiger Beitrag
Im rund 10.000 Kilometer entfernten Tansania wird derzeit eine bereits bestehende Schule erweitert. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, sollen die Mühlviertler Tafeln montiert werden. „Wir freuen uns, mit dieser Spende einen Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern in Tansania zu leisten“, heißt es dazu aus der Gemeinde.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
