NÖ: Zwei Mädchen bei Unfall aus Auto geschleudert

Dramatischer Verkehrsunfall am Donnerstagabend im niederösterreichischen Bezirk Tulln: Zwei junge Frauen waren mit dem Auto auf der Landstraße unterwegs, als der Pkw plötzlich von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und in einem Acker landete. Die beiden Mädchen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und schwerst verletzt. Der Unfall wirft Fragen auf ...