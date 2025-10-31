Vorteilswelt
Wer saß am Steuer?

NÖ: Zwei Mädchen bei Unfall aus Auto geschleudert

Niederösterreich
31.10.2025 11:42
Der Wagen wurde etwa 45 Meter von der Straße entfernt auf einem Feld gefunden.
Der Wagen wurde etwa 45 Meter von der Straße entfernt auf einem Feld gefunden.(Bild: FF Judenau)

Dramatischer Verkehrsunfall am Donnerstagabend im niederösterreichischen Bezirk Tulln: Zwei junge Frauen waren mit dem Auto auf der Landstraße unterwegs, als der Pkw plötzlich von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und in einem Acker landete. Die beiden Mädchen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und schwerst verletzt. Der Unfall wirft Fragen auf ...

Gegen 21.40 Uhr waren die 18-Jährige und das ein Jahr jüngere Mädchen mit dem Auto auf der L123 in Judenau-Baumgarten unterwegs. Wie es genau zum folgenschweren Unfall kam, ist bislang unklar.

Fest steht, dass der Wagen von Ersthelfern etwa 45 Meter von der Straße entfernt im Feld auf dem Dach liegend gefunden wurde.

Rettungskräfte am Unfallort
Rettungskräfte am Unfallort(Bild: FF Judenau)

Opfer neben Fahrzeug entdeckt
Dramatisch: Die beiden Insassinnen waren aus dem Fahrzeug geschleudert worden und lagen mit schwersten Verletzungen in der Nähe des beschädigten Autos. Die Teenager stammen aus dem Bezirk St. Pölten.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 17-Jährige mit einem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die 18-Jährige wurde mit einem Notarztwagen in das Universitätsklinikum Tulln überstellt.

Wer saß am Steuer?
Unklar ist bislang auch, welches der beiden Mädchen am Steuer des Autos saß, als es zum Unfall kam – beide besitzen jedenfalls keinen Führerschein.

