Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bonus wurde gestrichen

SPÖ ortet Lohnraub bei den Pflegern in Salzburg

Innenpolitik
30.10.2025 15:52
SPÖ-Klubchef Kucher attackiert Salzburgs Chefin Svazek wegen der Einsparungen im Pflegebereich.
SPÖ-Klubchef Kucher attackiert Salzburgs Chefin Svazek wegen der Einsparungen im Pflegebereich.(Bild: Krone KREATIV/Martin A. Jöchl, Andreas Tröster, Mario Urbantschitsch)

Die Einsparungen für Pflegekräfte in Salzburg sorgen auch in Wien für politischen Wirbel. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher übt Kritik an der Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Die Freiheitlichen kontern und stempeln die Kritik als „Halbwahrheiten“ ab.

0 Kommentare

Während der tragische Fall einer verstorbenen Oberösterreicherin österreichweit Diskussionen rund um die Gesundheitsversorgung entfachte, wird unter Schwarz-Blau in Salzburg bei Pflegekräften der Rotstift angesetzt. Wie in der „Salzburger Krone“ berichtet, wird der Pflege-Bonus für mehr als 10.000 Personen aus Kostengründen eingespart.

200 Euro pro Monat werden die Pfleger in Krankenhäusern oder Seniorenheimen weniger brutto im Tascherl haben. Kritik daran kommt jetzt auch aus Wien. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher schießt scharf und meint: „Das ist nichts anderes als reiner Lohnraub. Marlene Svazek und Co. haben sich das eigene Gehalt um mehr als 10.000 Euro erhöht und streichen jetzt 10.000 Pflegern ihren Bonus“.

Wird der Finanzausgleich ignoriert?
Besonders dreist aus Sicht der Roten, die ja mit Markus Marterbauer auch den Finanzminister stellen: Das Geld, das in Salzburg nun eingespart wird, komme eigentlich aus dem Pflegefonds des Bundes und – so sei es auch im Finanzausgleich niedergeschrieben – sei auch für Pflegezwecke zweckgewidmet. Es entspreche also nur dem Pakt der Finanzausgleichspartner, dass die Gelder so zu verwenden seien.

Lesen Sie auch:
Karoline Edtstadler und Marlene Svazek bleiben hart auf Kurs: Sie wollen beim Gehalt der ...
Krone Plus Logo
Regierung bleibt stur
Nur Edtstadler und Svazek sparen bei Pflegegehalt
30.10.2025
Pflegebonus gestrichen
Pflegerin warnt: „Kürzung ist existenzbedrohend!“
26.10.2025
Krone Plus Logo
Sparpläne
„Jetzt bei Pflege zu kürzen, ist eine Frechheit!“
29.10.2025

„Wer Halb- oder Unwahrheiten verbreitet, macht sie dadurch nicht wahrer“, kontert FPÖ-Soziallandesrat Wolfgang Fürweger den Frontalangriff auf die freiheitliche Landesparteichefin. Man investiere Millionen in die Pflege, könne jedoch einfach kein Geld ausgeben, das man nicht hat.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.865 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
134.965 mal gelesen
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.966 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Innenpolitik
Bonus wurde gestrichen
SPÖ ortet Lohnraub bei den Pflegern in Salzburg
Weisung von ganz oben
Staatsanwalt soll Wöginger-Diversion anfechten
Große Demo in Graz
Eltern und Kinder kämpfen für mehr Schulassistenz
Zu Abrüstung bereit
Trumps Atomwaffen-Hammer: Leise Töne aus dem Kreml
Genehmigung von Trump
Südkorea will atomgetriebene U-Boote bauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf