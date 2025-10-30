SPÖ ortet Lohnraub bei den Pflegern in Salzburg

Wird der Finanzausgleich ignoriert?

Besonders dreist aus Sicht der Roten, die ja mit Markus Marterbauer auch den Finanzminister stellen: Das Geld, das in Salzburg nun eingespart wird, komme eigentlich aus dem Pflegefonds des Bundes und – so sei es auch im Finanzausgleich niedergeschrieben – sei auch für Pflegezwecke zweckgewidmet. Es entspreche also nur dem Pakt der Finanzausgleichspartner, dass die Gelder so zu verwenden seien.