Nur Edtstadler und Svazek sparen bei Pflegegehalt

Während andere Bundesländer mit der Idee, den Pflegebonus zu streichen, nichts anfangen können, bleibt man in Salzburgs Regierung stur. Ein Pfleger in Salzburg schildert seine Situation – auch die Pflegekräfte würden zu Tausenden auf der Straße sein. So einfach ist das in diesem Beruf aber nicht ...
Wien, Kärnten, ja sogar das schwarz-blau geführte Oberösterreich halten nichts davon, den Pflegern die Gehälter zu kürzen. Wie das „Ö1-Morgenjournal“ berichtete, distanziert man sich quasi in ganz Restösterreich klar von dem von Arbeiterkammer und Gewerkschaft bezeichneten „Lohnraub“ bei den Pflegekräften.
