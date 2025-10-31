Wie Betrüger beim Kauf von Holzpellets abkassieren

Im Zweifel Kauf abbrechen

Die Kriminalisten raten daher zur Vorsicht. „Extreme Preisnachlässe weit unter dem branchenüblichen Durchschnitt sollten stutzig machen“, sagt ein Beamter. Vorsicht ist vor allem bei Vorkasse geboten: „Wird am Ende der Bestellung Vorabzahlung mittels Überweisung verlangt, obwohl zu Beginn noch verschiedene Zahlungsmethoden angeboten wurden, sollte man den Kauf sofort abbrechen“, warnt ein Experte. Online-Käufe sollten zudem immer über die jeweilige Plattform abgewickelt werden: „Will der Verkäufer plötzlich auf E-Mail oder WhatsApp umsteigen, ist das ein Alarmsignal.“