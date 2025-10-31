Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei warnt

Wie Betrüger beim Kauf von Holzpellets abkassieren

Niederösterreich
31.10.2025 18:50
Mit Vorkasse beim Pelletkauf sollte man vorsichtig sein.
Mit Vorkasse beim Pelletkauf sollte man vorsichtig sein.(Bild: stock.adobe.com null)

In Fake-Online-Shops locken Kriminelle gerade am Beginn der Heizsaison günstige Angebote, die allerdings teuer werden können. Worauf man achten sollte.

0 Kommentare

Raus aus Öl und Gas! Viele Niederösterreicher haben seit der Energiekrise auf Pelletheizungen umgerüstet. Geht allerdings in der kalten Jahreszeit der Brennstoff zur Neige, muss rasch Nachschub her. Im Internet finden sich da mitunter günstige Angebote.

Kassiert, aber nicht geliefert
Doch gerade jetzt um Beginn der Heizsaison nutzen auch dreiste Betrüger die steigende Nachfrage nach Pellets, Holzbriketts oder Brennholz schamlos aus. „Die Kriminellen locken online mit extrem günstigen Preisen und kassieren eine Vorauszahlung der Kunden, ohne jedoch jemals die Ware zu liefern“, warnt ein Ermittler der Landesspolizeidirektion. Die Täter bedienen sich dabei professionell wirkender Websites, dahinter verbergen sich allerdings lediglich Fake-Shops, die gar nicht existieren.

Im Zweifel Kauf abbrechen
Die Kriminalisten raten daher zur Vorsicht. „Extreme Preisnachlässe weit unter dem branchenüblichen Durchschnitt sollten stutzig machen“, sagt ein Beamter. Vorsicht ist vor allem bei Vorkasse geboten: „Wird am Ende der Bestellung Vorabzahlung mittels Überweisung verlangt, obwohl zu Beginn noch verschiedene Zahlungsmethoden angeboten wurden, sollte man den Kauf sofort abbrechen“, warnt ein Experte. Online-Käufe sollten zudem immer über die jeweilige Plattform abgewickelt werden: „Will der Verkäufer plötzlich auf E-Mail oder WhatsApp umsteigen, ist das ein Alarmsignal.“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.483 mal gelesen
Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
91.079 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
87.118 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf