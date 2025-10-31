Wie Betrüger beim Kauf von Holzpellets abkassieren

In Fake-Online-Shops locken Kriminelle gerade am Beginn der Heizsaison günstige Angebote, die allerdings teuer werden können. Worauf man achten sollte.
Raus aus Öl und Gas! Viele Niederösterreicher haben seit der Energiekrise auf Pelletheizungen umgerüstet. Geht allerdings in der kalten Jahreszeit der Brennstoff zur Neige, muss rasch Nachschub her. Im Internet finden sich da mitunter günstige Angebote.
Kassiert, aber nicht geliefert
Doch gerade jetzt um Beginn der Heizsaison nutzen auch dreiste Betrüger die steigende Nachfrage nach Pellets, Holzbriketts oder Brennholz schamlos aus. „Die Kriminellen locken online mit extrem günstigen Preisen und kassieren eine Vorauszahlung der Kunden, ohne jedoch jemals die Ware zu liefern“, warnt ein Ermittler der Landesspolizeidirektion. Die Täter bedienen sich dabei professionell wirkender Websites, dahinter verbergen sich allerdings lediglich Fake-Shops, die gar nicht existieren.
Im Zweifel Kauf abbrechen
Die Kriminalisten raten daher zur Vorsicht. „Extreme Preisnachlässe weit unter dem branchenüblichen Durchschnitt sollten stutzig machen“, sagt ein Beamter. Vorsicht ist vor allem bei Vorkasse geboten: „Wird am Ende der Bestellung Vorabzahlung mittels Überweisung verlangt, obwohl zu Beginn noch verschiedene Zahlungsmethoden angeboten wurden, sollte man den Kauf sofort abbrechen“, warnt ein Experte. Online-Käufe sollten zudem immer über die jeweilige Plattform abgewickelt werden: „Will der Verkäufer plötzlich auf E-Mail oder WhatsApp umsteigen, ist das ein Alarmsignal.“
