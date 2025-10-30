Südkorea will atomgetriebene U-Boote bauen

Das erste Atom-U-Boot nahm 1954 seinen Dienst auf. Heute betreiben die USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Indien nuklearbetriebene U-Boote. Ihre Reichweite ist fast unbeschränkt. Sie können mehrere Monate lang unter Wasser bleiben, die Dauer des Tauchgangs ist in der Praxis nur durch die Nahrungsvorräte an Bord beschränkt. Eingesetzt werden diese U-Boote etwa, um feindliche U-Boote zu jagen, Flugzeugträger zu schützen und Geheimdienstinformationen zu bekommen.