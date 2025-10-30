Südkorea will atomgetriebene U-Boote bauen

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat die USA um Brennstoffe für nukleargetriebene U-Boote gebeten. Im Vergleich zu herkömmlichen U-Booten können diese mehrere Monate lang unter Wasser bleiben. US-Präsident Donald Trump hat dem Export zugestimmt, aber nur unter der Bedingung weiterer Gespräche.
Der Export solcher Brennstoffe ist politisch heikel, da für atomgetriebene U-Boote oftmals hochangereichertes Uran verwendet wird und damit jenes Material, das auch für Atombomben genutzt werden kann. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das Militärbündnis mit Südkorea sei „stärker denn je“, weshalb er eine entsprechende Genehmigung erteilt habe.
Das erste Atom-U-Boot nahm 1954 seinen Dienst auf. Heute betreiben die USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Indien nuklearbetriebene U-Boote. Ihre Reichweite ist fast unbeschränkt. Sie können mehrere Monate lang unter Wasser bleiben, die Dauer des Tauchgangs ist in der Praxis nur durch die Nahrungsvorräte an Bord beschränkt. Eingesetzt werden diese U-Boote etwa, um feindliche U-Boote zu jagen, Flugzeugträger zu schützen und Geheimdienstinformationen zu bekommen.
Für die Atommacht USA ist Südkorea neben Japan strategisch von großer Bedeutung. Die beiden Länder sollen ein Gegengewicht zu China bilden. Am Dienstag hatte Trump auf seiner Asienreise angekündigt, die Verteidigungs- und Wirtschaftskooperation mit Japan auszubauen.
Am Mittwoch (Ortszeit) ordnete der US-Präsident die „unverzügliche“ Wiederaufnahme von Atomwaffentests seines Landes an. Das begründete er mit den Testprogrammen anderer Länder. So hatte Russland kürzlich eine nukleare Unterwasserdrohne getestet.
