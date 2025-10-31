Bei Fixkosten ist mehr drinnen, als man denkt

Strom, Gas, Autoversicherung, Handy & Co. – die Fixkosten sind bei vielen Haushalten nicht nur lang, sondern mitunter auch hoch. Wer jedoch clever ist, kann sich in bestimmten Fällen mehrere Tausend Euro im Jahr sparen. Konkret sind bis zu 3800 Euro bei einer Wohnung bzw. bis zu 4600 Euro bei einem Haus drinnen. Die „Krone“ hat die Details.
Neun von zehn Österreichern schränken sich aufgrund der zuletzt hohen Teuerung weiterhin ein, 33 Prozent müssen sogar auf Ersparnisse zurückgreifen, um ihre laufenden Kosten zu decken, so eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsportals Durchblicker. Das führt dazu, dass auch weniger zur Seite gelegt wird. 42 Prozent der Befragten reduzierten den monatlichen Sparbetrag, jeder Zehnte hat überhaupt keinen Notgroschen gespart.
