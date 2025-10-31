Bei Fixkosten ist mehr drinnen, als man denkt

Neun von zehn Österreichern schränken sich aufgrund der zuletzt hohen Teuerung weiterhin ein, 33 Prozent müssen sogar auf Ersparnisse zurückgreifen, um ihre laufenden Kosten zu decken, so eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsportals Durchblicker. Das führt dazu, dass auch weniger zur Seite gelegt wird. 42 Prozent der Befragten reduzierten den monatlichen Sparbetrag, jeder Zehnte hat überhaupt keinen Notgroschen gespart.