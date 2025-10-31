Meusburger investiert 4,2 Millionen Euro

Hybrider Mehrzweck-Kammerofen als Herzstück

Bis Jahresende soll der Rohbau abgeschlossen sein, ab März 2026 der Aufbau der Anlage beginnen. Im Zentrum steht ein hochmoderner Hybridofen, der flexibel mit Gas sowie „klimafreundlich mit Wasserstoff oder Solarstrom aus der eigenen Anlage“ betrieben werden kann. Er verfügt über ein jährliches Volumen von 620 Tonnen und wird zwei für Meusburger essenzielle Wärmebehandlungsverfahren abdecken: das sogenannte Einsatzhärten und das Schutzgashärten.