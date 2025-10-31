Vorteilswelt
Eigene Härterei

Meusburger investiert 4,2 Millionen Euro

Vorarlberg
31.10.2025 11:55
1964 gründete Georg Meusburger das Unternehmen. Damals war es ein Ein-Mann-Betrieb, heute sind ...
1964 gründete Georg Meusburger das Unternehmen. Damals war es ein Ein-Mann-Betrieb, heute sind weltweit über 1400 Mitarbeiter tätig.(Bild: Panograf | Marc Walser)

Der Vorarlberger Werkzeug- und Formenbauer investiert an seinem Stammsitz in Wolfurt 4,2 Millionen Euro in den Neubau einer eigenen Härterei für Einbauteile. Damit soll die Abhängigkeit von Zulieferern geringer werden. 

Der Vorarlberger Familienbetrieb produziert seit über 60 Jahren standardisierte Stahlplatten und Zubehör für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. Die Entscheidung über eine eigene Härterei markiere einen wichtigen Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit und Effizienz in der Produktionskette. Damit werde Meusburger künftig auch bei Einbauteilen den gesamten Fertigungsprozess im eigenen Haus abwickeln können.

Hybrider Mehrzweck-Kammerofen als Herzstück
Bis Jahresende soll der Rohbau abgeschlossen sein, ab März 2026 der Aufbau der Anlage beginnen. Im Zentrum steht ein hochmoderner Hybridofen, der flexibel mit Gas sowie „klimafreundlich mit Wasserstoff oder Solarstrom aus der eigenen Anlage“ betrieben werden kann. Er verfügt über ein jährliches Volumen von 620 Tonnen und wird zwei für Meusburger essenzielle Wärmebehandlungsverfahren abdecken: das sogenannte Einsatzhärten und das Schutzgashärten.

„In einem herausfordernden Marktumfeld ist es entscheidend, strategisch zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die neue Härterei ist dafür ein klares Signal“, betont Geschäftsführer Guntram Meusburger.

Meusburger betreibt neun Standorte weltweit, darunter drei in Vorarlberg. 2024 hatte das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge einen deutlichen Rückgang beim Geschäftsvolumen hinnehmen müssen. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Umsatz von 297 Millionen Euro erzielt, das waren um 30 Millionen Euro bzw. 9,2 Prozent weniger als 2023 (327 Millionen Euro).

Vorarlberg
