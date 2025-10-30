Crash mit rückwärtsfahrendem Linienbus in Bregenz

Zu einem Crash kam es am Donnerstagmorgen in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz: Dabei krachten ein Pkw und ein Bus zusammen. Zwei Personen wurden durch den Unfall verletzt.
Am Donnerstagmorgen kam es im Bregenzer Stadtteil Vorkloster zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem rückwärtsfahrenden Stadtbus. Zwei Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Auto befanden, wurden dabei verletzt. Der Sachschaden fiel bei beiden Fahrzeugen erheblich aus.
Die bei allen beteiligten Lenkern durchgeführten Alkotets verliefen allesamt negativ. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrgäste im Bus verletzt. Die Feuerwehr Vorkloster sicherte die Unfallstelle und führte anschließend die Aufräumarbeiten durch. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.