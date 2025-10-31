Atomkrieg: Ist neuer Netflix-Schocker realistisch?

Was tun, wenn eine Atomrakete auf Chicago abgefeuert und niemand weiß, wer dafür verantwortlich ist? Wie rasch die Welt an den Rand des nuklearen Untergangs kommt, zeigt der Netflix-Thriller „A House of Dynamite“ von Oscar-Preisträger Kathryn Bigelow. Krone+ hat sich angesehen, wie nahe an der Realität der Film wirklich ist.
Die USA sind einem nuklearen Angriff ausgesetzt. Das Ziel: Chicago. Der Regierung bleiben nur knapp 18 Minuten, um auf die nahende Atomrakete zu reagieren und über einen massiven nuklearen Gegenschlag zu entscheiden. Was wird der Präsident tun? Damit setzt der neue Film von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow, „A House of Dynamite“, ein. Der Thriller ist auf Netflix abrufbar und steht weltweit an der Spitze der Streaming-Charts.
