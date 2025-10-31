Atomkrieg: Ist neuer Netflix-Schocker realistisch?

Die USA sind einem nuklearen Angriff ausgesetzt. Das Ziel: Chicago. Der Regierung bleiben nur knapp 18 Minuten, um auf die nahende Atomrakete zu reagieren und über einen massiven nuklearen Gegenschlag zu entscheiden. Was wird der Präsident tun? Damit setzt der neue Film von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow, „A House of Dynamite“, ein. Der Thriller ist auf Netflix abrufbar und steht weltweit an der Spitze der Streaming-Charts.