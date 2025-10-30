Bürgermeister-Haftung: Änderungen gefordert

Weil sein Vorgänger eine Frist versäumt hat, erhält der Bürgermeister einer mittelgroßen Gemeinde in Vorarlberg eine Verwaltungsstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro, die er aus seiner eigenen Tasche bezahlen muss. Von dieser Frist sowie der gesamten Angelegenheit wusste der Nachfolger bis zum Einlangen des Strafbescheids nichts. Es sind Fälle wie dieser, die den Gemeindeverband Vorarlberg dazu bewegen, eine Gesetzesänderung zu verlangen: „Engagement für die Gemeinde ist aufgrund aktueller rechtlicher Bedingungen mit einem persönlichen Haftungsrisiko verbunden, das in keinem Verhältnis mehr steht. Wir fordern daher gesetzliche Anpassungen, um Bürgermeister und Bürgermeisterinnen besser abzusichern und für gerechte Rahmenbedingungen zu sorgen.“