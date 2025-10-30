15 Kandidaten für Geschäftsführungsposition

Das Feldkircher Montforthaus stellt sich neu auf. Aus 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Geschäftsführung wurden sechs ausgewählt, die am Mittwoch zum Hearing geladen wurden. Im Fokus standen dabei nicht nur fachliche Qualifikationen, sondern auch Visionen für die inhaltliche Positionierung des Hauses. Ein zweites Hearing wird vor der Generalversammlung stattfinden. Diese wird dann die Entscheidung treffen.