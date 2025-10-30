Vorteilswelt
Montforthaus

15 Kandidaten für Geschäftsführungsposition

Vorarlberg
30.10.2025 15:15
Das Montforthaus in Feldkirch.
Das Montforthaus in Feldkirch.(Bild: Petra Rainer)

Das Veranstaltungszentrum Montforthaus in Feldkirch (Vorarlberg) steht vor einer Neu-Ausrichtung. Zu diesem Zweck wurde die Stelle der Geschäftsführung ausgeschrieben. 15 Kandidaten und Kandidatinnen haben sich beworben. 

Das Feldkircher Montforthaus stellt sich neu auf. Aus 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Geschäftsführung wurden sechs ausgewählt, die am Mittwoch zum Hearing geladen wurden. Im Fokus standen dabei nicht nur fachliche Qualifikationen, sondern auch Visionen für die inhaltliche Positionierung des Hauses. Ein zweites Hearing wird vor der Generalversammlung stattfinden. Diese wird dann die Entscheidung treffen.

Derzeit läuft auch noch der Strategieprozess weiter. Ziel ist es, diesen Prozess noch vor Jahresende abzuschließen. So soll das Montforthaus als Kultur- und Veranstaltungszentrum neu definiert werden, erklärt Stadtrat Wolfgang Flach, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

