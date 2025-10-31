Wie man Einbrecher von Haus und Wohnung fernhält

Sie haben derzeit wieder „Hochsaison“. Die Rede ist von den Dämmerungseinbrechern, die ihr mehr oder weniger gelerntes „Handwerk“ mit Hilfe zunehmender Dunkelheit ausüben. Die Polizei geht auch in diesem Herbst wieder in die Offensive und gibt Tipps, wie man den Kriminellen den Kampf ansagen und sein Hab und Gut schützen kann.
Ihre „Hauptsaison“ erstreckt sich in der Regel über die Monate von Oktober bis März. Sie kundschaften ihre Ziele für gewöhnlich im Vorhinein genau aus, schmieden Fluchtpläne und schlagen schließlich „bei passender Gelegenheit“ blitzartig zu. „Die Täter nutzen die frühe Abenddämmerung – die Tatzeiten liegen meistens zwischen 16 und 21 Uhr. Sie wissen, dass viele Menschen zu dieser Zeit noch nicht zu Hause sind“, schildern Präventionsexperten.
