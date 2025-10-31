Wie man Einbrecher von Haus und Wohnung fernhält

Sie haben derzeit wieder „Hochsaison“. Die Rede ist von den Dämmerungseinbrechern, die ihr mehr oder weniger gelerntes „Handwerk“ mit Hilfe zunehmender Dunkelheit ausüben. Die Polizei geht auch in diesem Herbst wieder in die Offensive und gibt Tipps, wie man den Kriminellen den Kampf ansagen und sein Hab und Gut schützen kann.