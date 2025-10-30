„Aber davon können wir uns leider nichts kaufen“

Dabei hatte sich seine Mannschaft, als klarer Underdog ins Duell mit den Riedern gegangen, aber überraschend stark präsentiert. Die Gäste hatten zwar erwartungsgemäß mehr vom Spiel, auch die klareren – und zahlreicheren – Chancen. „Aber auch wir waren nicht ungefährlich und konnten immer wieder Nadelstiche setzen“, meinte Heraf. Der dann eben kurz vor Ende der Verlängerung doch noch den Gegentreffer, den man so lange verhindert hatte, mitansehen musste. Nach einem Freistoß von der linken Seite in den Strafraum sprang die Kugel Rieds Oliver Steurer vor die Beine, dessen Abschluss wurde von Bregenz-Verteidiger Florian Prisch unhaltbar für Goalie Tyler Linder abgefälscht. Ganz bitter, so kurz vor dem Elferschießen. Für Heraf machte der Zeitpunkt des Tores aber keinen Unterschied. „Völlig egal ob in der ersten oder letzten Minute“, sagt der Wiener, „traurig und schade, aber wir haben unsere Haut teuer verkauft. Ich bin vor allem stolz, wie es das Team gemacht hat. Wir haben kurzfristig noch taktisch etwas umgestellt, das haben sie alle ausgezeichnet umgesetzt.“